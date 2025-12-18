Dove Ellis: ‘Blizzard’ (Black Butter/AMF, 2025)

🎵 Art-folk | 🏷️ Black Butter / AMF Records | 🗓️ 5 dicembre 2025

Di certo, Dove Ellis non è un tipo che rivela molto di sé stesso. Non si sa ancora quale sia la sua reale data di nascita (2002 o 2003, è il dubbio della sua pagina di Wikipedia), le apparizioni mediatiche sono piuttosto centellinate. Non che il musicista originario di Galway (Irlanda) e residente da qualche anno tra Manchester e Liverpool, abbia poco da dire. Lo dimostra un album di debutto come ‘Blizzard’, completamente auto-prodotto eppure assai maturo, che sviscera con grande dovizia di particolari e da molteplici angolazioni le sofferenze interiori di un giovane uomo contemporaneo.

“Voglio che sia la musica a parlare per me” è un concetto più volte ripetuto dal cantautore nelle brevi interviste che ha rilasciato. Del resto, non c’è neanche stato molto tempo per entrare in contatto con lui, dato che il suo hype è piuttosto recente: dai tour in supporto a Cameron Winter prima e a tutti i Geese poi, fino alla pubblicazione di questo esordio, intelligentemente pianificata in un periodo dell’anno in cui non ci sono molti dischi da ascoltare. Le dieci canzoni di questa “tempesta” emotiva provengono da lontano, da demo pubblicati su Bandcamp e piano piano affinati (“L’album è un modo per dare loro una forma compiuta”, racconta a The Line Of The Best Fit), prodotti rigorosamente da egli stesso e mixati niente meno che da Andrew Sarlo (Big Thief, Bon Iver).

Che ‘Blizzard’ sia un disco molto intimo lo si percepisce fin dall’opener ‘Little Left Hope’, brano in cui già si può ammirare sia la vocalità di Ellis che gli arrangiamenti asciutti ma caldi. Jeff Buckley, Thom Yorke e Van Morrison sono i paragoni più citati, a cui ci sentiremmo di aggiungere i passaggi meno complessi delle composizioni del connazionale Damien Rice. Il debutto di Dove ha infatti il pregio di essere assai fruibile in tutta la sua interezza, e di possedere un potenziale, anche commerciale, marcato. ‘Pale Song’, ‘Love Is’, ‘Heaven Has No Wings’ e ‘When You Tie Your Hair Down’ sono esemplificativi a proposito, singoli o potenziali tali di grande impatto e ottimo livello compositivo. Se è nata una star è forse ancora presto per dirlo, ma le premesse sembrano esserci. Di certo, questo disco non è fuori tempo massimo per essere considerato una delle migliori opere prime del 2025.

😀

<a href="https://doveellis.bandcamp.com/album/blizzard">Blizzard by Dove Ellis</a>