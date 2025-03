Doves, Bdrmm, Panda Bear e Darkside tra i dischi di questo weekend

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Doves: ‘Constellations For The Lonely’

Art-rock



2. Bdrmm: ‘Microtonic’

Shoe-tronica

Microtonic by bdrmm

3. Panda Bear: ‘Sinister Gift’

Psych-pop

Sinister Grift by Panda Bear

4. Darkside: ‘Nothing’

Indie-tronica

Nothing by DARKSIDE

5. The Men: ‘Buyer Beware’

Garage-punk

Buyer Beware by The Men

6. Andy Bell: ‘Pinball Wanderer’

Psych-rock

pinball wanderer by Andy Bell

7. Deep Sea Diver: ‘Billboard Heart’

Alt-rock

Billboard Heart by Deep Sea Diver

8. Hope Tala: ‘Hope Handwritten’

Bedroom-pop



9. Matilda Mann: ‘Roxwell’

Indie-folk

Roxwell by Matilda Mann

10. Marie Davidson: ‘City Of Clowns’

Electro-clash

City Of Clowns by Marie Davidson

Questa settimana potete ascoltare anche: Everything Is Recorded, Miya Folick, Yves Jarvis, Cloakroom, Edith Frost, Hachiku.