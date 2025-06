Dream Syndicate a Torino, Bologna, Roma e Milano

È il tour che intende celebrare il loro album del 1984, ‘Medicine Show’, quello che farà passare i Dream Syndicate dall’Italia all’inizio dell’anno prossimo. Steve Wynn e soci lo eseguiranno per intero in quattro occasioni.

La storica band californiana si esibirà mercoledì 21 gennaio all’Hiroshima di Torino, giovedì 22 al Locomotiv di Bologna, venerdì 23 al Largo di Roma e sabato 24 al Magnolia di Segrate (MI).

Al momento siamo a conoscenza del prezzo dei biglietti soltanto per le date per cui è disponibile acquistarli su Dice: 28,75 euro è il costo d’ingresso per Bologna, 25,30 euro per Roma e 32,49 per Milano.

Attivi dal 1981, i Dream Syndicate hanno pubblicato i loro primi quattro album tra il 1982 e il 1988. L’anno dopo si sono sciolti, e sono tornati a suonare insieme nel 2012. Il sodalizio ha ripreso il via creativamente cinque anni dopo, e tra il 2017 e il 2022 ha fatto uscire altri quattro LP, di cui l’ultimo è ‘Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions’ del 2022.