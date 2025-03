Due concerti in Italia per Bill Callahan

A luglio sarà possibile vedere e ascoltare Bill Callahan dal vivo in Italia. Due gli appuntamenti, entrambi a metà luglio.

L’ex Smog si esibirà domenica 13 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), all’interno della rassegna Tener-A-Mente, e lunedì 14 al Tratro romano di Ostia Antica di Roma.

I biglietti per il concerto lombardo saranno in prevendita su Anfiteatrodelvittoriale.it da domani, così come quelli per la data nella capitale su Dice. Di questi ultimi si conosce già il costo, 34,50 euro.

Dopo 11 album con gli Smog tra il 1990 e il 2005, Callahan ha iniziato a pubblicare LP con le proprie generalità. Sono otto quelli usciti sinora, di cui l’ultimo è ‘Reality’ del 2022.