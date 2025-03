Due concerti in Italia per Bob Mould

È uscito oggi ‘Here We Go Crazy’, quindicesimo album della carriera solista di Bob Mould. L’ex frontman degli Husker Dü lo porterà dal vivo in Italia in autunno, per due concerti definiti “solo electric”.

Mould suonerà martedì 11 novembre al Monk di Roma e mercoledì 13 al Legend di Milano. In entrambi i casi, a salire per primo sul palco sarà Che Arthur, cantautore, produttore e multi-strumentista di Chicago.

I biglietti saranno in prevendita sul circuito Ticketone a partire da venerdì prossimo (14/3). Costeranno 34,50 euro (più commissioni di servizio) per entrambe le date.