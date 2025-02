Due concerti insieme per Melvins e Redd Kross

Serate estive interessanti ed eclettiche, quelle che potranno godere coloro che mercoledì 30 luglio andranno all’EUR Social Park di Roma e giovedì 31 la Magnolia di Segrate (MI), giacché sui rispettivi palchi saliranno sia Melvins che Redd Kross.

Per vedere le due storiche band americane, i biglietti sono già disponibili su Dice. Costano 36,92 euro per il doppio concerto nella capitale, e 43,07 euro per quello milanese.

Attivi dal 1983, i Melvins hanno sinora pubblicato ben 27 album, di cui il più recente è ‘Tarantula Heart’ dell’anno scorso. I Redd Kross suonano addirittura dal 1980, ma anche a causa di alcuni periodi di iato gli LP per loro sono solo 8. L’ultimo, omonimo, è anch’esso datato 2024.