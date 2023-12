Due date ferragostane per i God Is An Astronaut

I God Is An Astronaut non mancheranno di passare dall’Italia anche nel 2024. Nel pieno dell’estate saranno nel nostro paese per due concerti in altrettante manifestazioni tipiche della stagione.

La band post-rock irlandese suonerà giovedì 15 agosto al Frantic Fest di Francavilla al Mare (CH) e venerdì 16 alla Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia.

Per quanto riguarda il live in Abruzzo, su Dice sono disponibili gli early bird ticket per tutto il festival, al costo di 107 euro. Non abbiamo ancora informazioni in merito a proposito del concerto bresciano.

Formatisi nel 2002, i God Is An Astronaut hanno sinora pubblicato 10 album, di cui l’ultimo è ‘Somnia’ del 2022.