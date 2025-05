Due date in Italia per Andrew Bird

Soltanto Andrew Bird, una batteria (suonata da Ted Poor) e un contrabbasso (suonato da Alan Hampton): sarà così composto il live set del musicista e cantautore americano che verrà portato in Italia in estate per due appuntamenti.

L’Andrew Bird Trio salirà sul palco al Castello Sforzesco di Milano martedì 1° luglio, e su quello dell’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD) mercoledì 2. I biglietti sono rispettivamente già disponibili su Ticketone (da 30,76 a 36,92 euro) e Dice (a 34,50 euro).

Attivo dal 1992, Bird ha sinora pubblicato una ventina di LP tra quelli da solista e le collaborazioni. La più recente, insieme ai musicisti con cui suonerà nel nostro paese, ha portato all’album di cover di classici del jazz ‘Sunday Morning Put-On’, pubblicato a maggio dello scorso anno.