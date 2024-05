Due date in Italia per Bernard Butler

La carriera di Bernard Butler è costellata di collaborazioni di successo. Dapprima come chitarrista degli Suede, quindi insieme a David McAlmont, recentemente con Jessie Buckley, e infine come produttore, ruolo grazie al quale ha potuto collaborare, tra gli altri, con Ben Watt, Veils, Sons And Daughters, Kate Nash e Duffy. La sua carriera solista si è sinora limitata a due album, curiosamente usciti a un anno di distanza l’uno dall’altro, nel 1998 (‘People Move On‘) e 1999 (‘Friends And Lovers‘). A brevissimo, però, pubblicherà il terzo.

‘Good Grief‘ arriverà tra una decina di giorni, il 31 maggio, con una scaletta di nove brani. Tra di essi vi sono i tre sinora resi pubblici, ovvero ‘Camber Sands’, ‘Deep Emotions‘ e ‘Pretty D‘.

Saranno tutti suonati nelle due date italiane che il musicista londinese terrà a luglio: domenica 7 allo Stella Rossa Fest di Firenze, e giovedì 11 a Villa Albrizzi Marini a San Zenone degli Ezzlini (TV). I biglietti, di cui non conosciamo ancora il prezzo, vengono annunciati “a breve” in prevendita.