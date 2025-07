Due date in Italia per Hayden Thorpe

Se vi ricordate i Wild Beasts, di certo non potete aver dimenticato Hayden Thorpe, co-frontman e co-vocalist con una voce da vero e proprio contro-tenore. Anche perché la sua carriera solista è stata sinora degna di nota, soprattutto nei suoi primi due LP, ‘Diviner’ del 2019 e ‘Moondust For My Diamond’ del 2021.

Hayden li porterà presto dal vivo in Italia oltre al suo album più recente, ‘Ness’, uscito lo scorso ottobre e ispirato dal libro omonimo di Robert Macfarlane sul sito di sviluppo di armi del Ministero della Difesa britannico durante entrambe le guerre mondiali e la guerra fredda.

Il cantautore inglese si esibirà sabato 25 ottobre all’Ex Convento di San Francesco a Pordenone, e domenica 26 all’ARCI Bellezza di Milano. Per quest’ultima data, i biglietti sono in prevendita su Dice a 19,55 euro.