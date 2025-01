Due live a metà luglio per i Queens Of The Stone Age

Dopo le difficoltà dell’ultimo tour nel nostro paese, i Queens Of The Stone Age ci riproveranno in estate, con due date programmate a metà luglio.

Josh Homme e compagni si esibiranno martedì 15 al Pistoia Blues Festival, e mercoledì 16 all’AMA Festival di Romano d’Ezzelino. In entrambe le occasioni ad aprire gli show saranno gli Amazons, con anche i Kills on stage nella data in provincia di Vicenza.

I biglietti per entrambi gli show saranno in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Su quest’ultimo, quelli per la data toscana avranno una fascia di prezzo compresa tra 60,95 e 85,33 euro, quelli per la data veneta costeranno tra 60,86 e 79,24 euro.