Due nuovi album dagli ex Maccabees

Come coloro che li hanno seguiti sin dal 2004 già sanno, i Maccabees si sono sciolti nel 2017. Da allora, l’ex frontman Orlando Weeks ha avvito una più che discreta carriera solista, che prestissimo giungerà al terzo album: ‘Loja‘ uscirà il 6 giugno, seguito di ‘A Quickening‘ (2020) e ‘Hop Up‘ (2022).

Dedicato alla sua nuova città di residenza, Lisbona, è annunciato come “un lavoro più pop e ritmato” rispetto a quanto ci aveva abituato. Vi collaborano, tra gli altri, Rhian Teasdale (Wet Leg), Katy J Pearson, William Doyle e Oliver Hamilton (Caroline).

Un unico brano è stato sinora condiviso, ‘Dig‘, che vede per l’appunto il featuring della cantante delle Wet Leg.



Da parte loro, i fratelli Hugo e Felix White hanno invece formato una nuova band chiamata 86TVs, che pubblicherà il proprio LP d’esordio omonimo il 2 agosto.

Del gruppo, oltre ai due ex chitarristi dei Maccabees, fanno parte anche il terzo fratello Will e il batterista Jamie Morrison (ex Noisettes e Stereophonics).

Sono molte le canzoni in scaletta, ben quindici, di cui cinque sono già state rese pubbliche. L’ultima si intitola ‘Tambourine‘ e, come prevedibile da parte di due chitarristi, contiene molta elettricità. Segue ‘Higher Love‘, ‘Worn Out Buildings‘, ‘Spinning World‘ e ‘Dreaming‘.