È doppio il nuovo album dei Redd Kross

Attivi dal lontanissimo 1979, ovvero da quando i due membri fondatori, Jeff e Steve McDonald, avevano rispettivamente appena 15 e 11 anni, i Redd Kross sono sempre rimasti un gruppo culto dell’alt-rock americano. Il 28 giugno prossimo In The Red pubblicherà il loro nuovo album, che per l’occasione sarà doppio.

‘Redd Kross’, che è anche il titolo del disco, è prodotto dall’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer, che nel disco ha suonato la batteria. “Josh ha 13 anni meno di me, ed è come un fratello minore che non ho mai avuto. È davvero una persona che sa supportare una band, calandosi perfettamente nelle dinamiche”, lo elogia il bassista Steve McDonald.

Ad anticipare una scaletta di ben 18 brani c’è il singolo ‘Candy Coloured Catastrophe’, poco velata critica alle popstar costruite a tavolino e alle star di Hollywood che si improvvisano musicisti: “Il nostro messaggio è: cosa può essere considerato arte? Chi lo decide?”, spiega ancora Steve.

I 58 minuti di ‘Red Kross’ rappresentano la durata più lunga degli otto LP pubblicati dalla band californiana sinora, in una carriera che quest’anno festeggia i 45 anni.