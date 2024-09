È il weekend di Nick Cave & The Bad Seeds

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. Nick Cave & The Bad Seeds: ‘Wild God’

Art-rock



2. The Bug Club: ‘On The Intricate Inner Workings Of The System’

Art-punk

On the Intricate Inner Workings of the System by The Bug Club

3. Paris Paloma: ‘Cacophony’

Alt-folk

Cacophony by Paris Paloma

4. Wunderhorse: ‘Midas’

Heartland-grunge

Midas by Wunderhorse

5. Duster: ‘In Dreams’

Slowcore

In Dreams by Duster

6. Why Bonnie: ‘Wish On he Bone’

Indie-rock

Wish On The Bone by Why Bonnie

7. Yannis & The Yaw: ‘Lagos Paris London’ EP

Afro-beat

Lagos Paris London by Yannis & The Yaw

8. Los Bitchos: ‘Talkie Talkie’

Psych-pop

Talkie Talkie by Los Bitchos

9. Steve Wynn: ‘Make It Right’

Psych-rock

Make It Right by Steve Wynn

10. Fastbacks: ‘For What Reason!’

Punk-rock

For WHAT Reason! by Fastbacks

Questa settimana potete ascoltare anche: Jonsi, Ty Segall, Laurie Anderson, Seefeel, Jon Hopkins, Zedd, Tycho, IAMX, Palaye Royale.