É ufficiale il debutto solista di Tom Smith degli Editors

Già anticipato da qualche tempo, l’album d’esordio solista del frontman degli Editors Tom Smith è da oggi ufficiale: si chiamerà ‘There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light’ e uscirà il prossimo 5 dicembre per PIAS.

Prodotto da Iain Archer (Snow Patrol, Jake Bugg, James Bay), conterrà dieci canzoni tra cui i due singoli condivisi sino a oggi: ‘Lights Of New York City’, di quale settimana fa, e il nuovissimo ‘Life Is For Living’.

Secondo una nota che introduce l’opera, l’intento di Smith è stato quello di “creare qualcosa di più intimo e personale rispetto allo sforzo collaborativo con la band”. Musicalmente è definito “dinamico”, con brani “essenziali” alternati ad altri più “cinematici”.



