Ecco il debutto solista di Lauren Mayberry dei Chvrches

Se ne parla da un po’, anche perché nel frattempo la frontwoman dei Chvrches Lauren Mayberry ne ha condiviso una serie di estratti. Il suo album di debutto solista ha finalmente un titolo e una data di uscita: ‘Vicious Creatures’ verrà pubblicato il prossimo 6 dicembre.

Un LP co-composto e co-prodotto da un autentico parterre de roi: Matthew Koma, Ethan Gruska, Greg Kurstin, Tobias Jesso Jr., Ethan e Dan McDougal. Afferma la stessa Lauren, ripresa da Stereogum: “Gran parte di questo processo è stato un esercizio per dare a me stesso la possibilità di ascoltare le mie intuizioni, una cosa che ho imparato a fare da sola. In fondo è per questo che si inizia a fare le cose: perché si prova un’urgenza e la si vuole articolare in qualche modo. Credo che sia stato importante per me reimparare questo tipo di indipendenza e riconoscere ciò che porto a qualsiasi tavolo a cui scelgo di sedermi.”

Delle dodici canzoni in scaletta, ben cinque sono già state rese note: ‘Are You Awake?’, ‘Shame’, ‘Change Shapes’, ‘Something In The Air’ e la nuovissima ‘Crocodile Tears’, diffusa ieri.