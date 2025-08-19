Ecco il nuovo LP dei Bar Italia, si chiama ‘Some Like It Hot’

Il singolo di un paio di mesi fa, ‘Cowbella’ era dunque il preludio al nuovo album dei Bar Italia. Ufficializzato oggi, si chiamerà ‘Some Like It Hot’, come il film del 159 con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, conosciuto dalle nostre parti come ‘A qualcuno piace caldo’.

“Parallelismi non casuali” sono quelli di cui parla la press-release della Matador Records, che distribuirà il disco a partire dal 17 ottobre. La medesima nota descrive così il contenuto di quello che sarà il quinto LP della loro storia: “Pulsa di romanticismo, intrigo, scoperta di sé ed estasi tra rocker lussuriosi, folk pop ammaliante, ballate sballate e momenti indefinibili che ti piombano addosso come un raggio di sole alle alle cinque del pomeriggio.”

Contestualmente all’annuncio, il trio londinese composto da Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton ne ha diffuso una seconda anticipazione, una traccia denominata ‘Fundraiser’ che farà parte di un totale di dodici.

I Bar Italia, come è noto, suoneranno le nuove canzoni dal vivo alla Santeria di Milano mercoledì 22 ottobre. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 25 euro.



