Ecco il nuovo-vecchio album di Morrissey, ‘Make-Up Is A Lie’

L’espressione stupita che mostra Steven Patrick Morrissey nella copertina di ‘Make-Up Is A Lie’, è anche la nostra: finalmente almeno uno dei due album dell’ex frontman degli Smiths che sono pronti da anni verrà pubblicato. Nella fattispecie il prossimo 5 marzo per Sire Records, etichetta del gruppo Warner.

Registrato lungo gran parte del 2023 ai La Fabrique Studios di Saint-Rémy-de-Provence (in Francia) insieme a Joe Chiccarelli, ha avuto una gestazione quantomeno complicata. Prima di tutto perché inciso al di fuori di un contratto discografico, una delle ragioni per cui si è dovuto attendere così tanto per avere una data di uscita, ma anche perché, dopo che a febbraio di quell’anno Moz aveva spiegato come il disco fosse finito, aveva poi deciso di cestinare metà della scaletta, registrando, passato qualche mese, sei brani nuovi di zecca. Nessuno dei titoli di lavorazione di allora, peraltro, si è rivelato quello definitivo: né ‘Without Music The World Dies’, né ‘You’re Right, It’s Time’ (che rimane comunque la denominazione di una delle tracce).

In una nota rivolta ai fan sui suoi social, Morrissey ha scritto: “A volte l’attesa è sembrata una tragedia, ma l’uscita di oggi di ‘Make-Up Is A Lie’ è come una riunione di amanti. E dopo diversi ascolti, sembra che sia sempre esistito. Ora possiamo riporre la nostra fiducia in ciò che è visibile (…) Abbiamo aspettato perché la nostra convinzione è incrollabile: lasciate che i chiacchieroni chiacchierino. Ciò che sopravvive oltre la loro portata è l’amore (…) Insisto nell’essere me stesso nonostante i tanti scoraggiamenti, e questa nuova musica è un valido ritratto di molto di più che verrà nel 2026. Nato, poi nato e rinato.”

Delle dodici canzoni che andranno a comporre la scaletta, il primo estratto diffuso dal cantautore inglese è la title-track ‘Make-Up Is A Lie’. NME la descrive come “un’introduzione emozionante all’album nel suo complesso, che si dice contenga testi provocatori, una strumentazione imprevedibile e un titolo che un comunicato stampa descrive come ‘un invito esplicito alla verità e all’espressione senza fronzoli’.”

Le nuove canzoni verranno presumibilmente suonate nell’unica data italiana in programma, che avrà luogo quattro giorni dopo la pubblicazione del disco (dunque il 9 marzo) al Fabrique di Milano, e per cui i biglietti, tutti esauriti, costavano 73,87 euro.

