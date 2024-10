Ecco il secondo singolo dal nuovo album dei Cure

E così, siamo giunti a dieci minuti abbondanti di nuovo materiale dei Cure. Dopo ‘Alone’, svelata un paio di settimane fa, da ieri sera si può ascoltare anche ‘The Fragile Thing’, ulteriori quattro minuti e quaranta secondi di brano “lussureggiante e ammaliante”, come lo definisce NME.

Del resto, la data di pubblicazione del primo album in sedici anni della seminale band inglese, ‘Songs Of A Lost World’, si avvicina: il 1° novembre. Anche per questo, i Cure hanno svelato l’intera scaletta del disco, che è composta da 8 brani, in questo ordine: ‘Alone’, ‘And Nothing Is Forever’, ‘A Fragile Thing’, ‘Warsong’, ‘Drone:Nodrone’, ‘I Can Never Say Goodbye’, ‘All I Ever Am’, ‘Endsong’.

È lo stesso Robert Smith, in una nota, a descrivere il nuovo pezzo: “‘A Fragile Thing’ è guidata dalle difficoltà che incontriamo nello scegliere tra esigenze che si escludono a vicenda e come affrontiamo il futile rimpianto che può seguire queste scelte. Per quanto siamo sicuri di aver fatto le scelte giuste… Spesso può essere molto difficile essere la persona che si ha veramente bisogno di essere.”