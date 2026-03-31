Ed O’Brien a teatro con il nuovo album solista

Di recente, di Ed O’Brien si è parlato per le dichiarazioni a proposito dei progetti futuri della band che ha contribuito a rendere celebre, i Radiohead. Essenzialmente, ha affermato che “non siamo più ragazzini, quindi non faremo più di venti concerti l’anno”, e che comunque tutto ciò avverrà “nel 2027”. Per il ’26 i membri della band di Oxford sembrano più orientati a sviluppare le proprie carriere soliste: si parla di un nuovo album in autonomia per Thom Yorke, mentre lo stesso Ed, il suo, lo ha già confermato ufficialmente.

‘Blue Morpho’, questo il titolo, arriverà il 22 maggio prossimo grazie a Transgressive Records. Differisce dal precedente ‘Earth’ (2020), se non altro, perché il chitarrista ha deciso di intestarselo con le proprie generalità, e non soltanto con l’abbreviativo ‘EOB’ (come fu sei anni fa). A leggere la nota che lo presenta, pare che l’evoluzione artistica non si fermi al moniker: “È un lavoro che riflette un profondo percorso di trasformazione, tra spiritualità, natura e sperimentazione sonora (…) L’album segna una ridefinizione del suo linguaggio musicale: si muove tra suggestioni psych-folk ipnotiche, chitarre travolgenti, atmosfere trip-hop e una quiete carica di luce.”

Prodotto da Paul Epworth (produttore, musicista o autore per tantissimi artisti, tra cui Adele, Florence And The Machine, Bruno Mars, Paul McCartney, Coldplay, Primal Scream, Rapture, Kate Nash, Maxïmo Park, U2, Mumford & Sons e Glass Animals), avrà una scaletta di sette brani, di cui il primo estratto, la title-track ‘Blue Morpho’, è stato reso pubblico un paio di settimane fa.

Sette è anche il numero delle tappe del tour che porterà il suo nuovo materiale in giro per l’Europa. Tra di esse ve ne sarà una anche in Italia, martedì 6 ottobre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. I biglietti, in prevendita generale da giovedì prossimo (2/4), saranno disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma costeranno tra 55,22 e 79,76 euro, a seconda della postazione scelta.

Sempre dalla nota di cui sopra, si apprende la particolare natura dello show: “Il live di ‘Blue Morpho’ riunirà un collettivo di musicisti che hanno partecipato alle registrazioni dell’album, tra cui il direttore musicale Dave Okumu. Più che una semplice riproduzione fedele del disco, lo spettacolo è pensato come un’esperienza dinamica e immersiva: una celebrazione della musica in cui ogni esibizione cambia, si sviluppa e acquista una propria identità. Guidata da Ed O’Brien come figura centrale, la band si ispira all’approccio libero e sperimentale di artisti come Sly and the Family Stone, Miles Davis e Phish.”

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