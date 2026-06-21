Embrace: ‘Avalanche’ (Cooking Vinyl, 2026)

🎵 Brit-pop | 🏷️ Cooking Vinyl | 🗓️ 12 giugno 2026

Aver preso la scia dell’hype scatenato dagli anni d’oro del Brit-pop, quello duro e puro di metà anni ’90, è stato un vantaggio o uno svantaggio per una band come gli Embrace? Certamente, il gruppo fondato dai fratelli Danny (voce) e Richard (chitarra) McNamara ha guadagnato airplay in un momento storico in cui l’attenzione sulle guitar-band provenienti dal Regno Unito era massima. La domanda di nuova musica era così alta che loro stessi, 8 anni dopo aver iniziato a suonare, riuscirono finalmente a pubblicare l’LP di debutto, quel ‘The Good Will Out’ (1998) che ancora oggi è considerato il loro disco più significativo. D’altro canto, però, il paragone con gruppi che sarebbero presto entrati nella storia del rock alternativo come Oasis, Radiohead, Blur, Pulp e Suede era arduo da sostenere. Lo sarebbe stato per chiunque, nei ventotto anni successivi.

Nell’ultima parte dei Nineties gli Embrace partirono dunque per un’avventura che, a quasi un trentennio di distanza, non si è ancora esaurita, tra il grande affetto di una solidissima fanbase (quasi totalmente concentrata in madrepatria, dove sono stati spediti più volte al primo posto delle chart) e qualche distinguo da parte della critica. Giunti al nono album della loro storia con questo ‘Avalanche’, si sono mantenuti fedelissimi alla loro linea: chitarre rumorose (ma non troppo sporche) sostengono calde aperture melodiche perfette per grandi arene, con una romanticheria da rubacuori che non è mai venuta meno, nonostante i due ‘bro’ in questione abbiano passato la cinquantina.

Chi vi scrive deve ammettere di non aver prestato sufficiente attenzione alla quasi totalità dei capitoli intermedi tra quel 1998 e questo 2026, ma può altresì riconoscere di essere rimasto sorpreso da ‘Avalanche’: sia per l’incrollabile convinzione nelle proprie capacità, che un gruppo che non ha mai cambiato un componente (ne fanno parte anche Steve Firth al basso, Mike Heaton alla batteria e Mickey Dale alle tastiere) è riuscito a mantenere per tutto questo tempo, ma anche per la qualità della nuova musica, che sebbene sia rimasta sostanzialmente uguale a sé stessa, suona ancora oggi credibile. ‘Stop’, ‘Up In Your Feelings’ e ‘Pure O’ sono pezzi solidi come i restanti sette in scaletta, e mantengono, accanto a una classicità di fondo, pure una certa freschezza. Paradossalmente, questo ultimo capitolo è meno levigato e più diretto di quell’esordio, come afferma il frontman nella press-release: “È la raccolta di canzoni più oneste, aperte e crude di qualsiasi cosa la band abbia mai realizzato prima. Musicalmente, questo significava scegliere il feeling piuttosto che la perfezione. Volevamo che la musica suonasse umana, un po’ grezza, perché i piccoli momenti di magia non sono mai raffinati.” Non rimane molto da aggiungere, né a livello teorico, né dal punto di vista descrittivo. Di certo, quanto i McNamara si sono prefissi è stato, almeno dal loro punto di vista, conseguito.

🙂