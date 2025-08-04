Emily Yacina, dopo quasi sei anni il secondo album

Oramai cinque anni e mezzo fa, ci piacque parecchio ‘Remember The Silver’, breve album d’esordio autoprodotto della sconosciuta quanto talentuosa Emily Yacina. La cantautrice di Long Beach (California) lo ha sinora fatto seguire soltanto da una raccolta di singoli, ma il suo vero e proprio sophomore arriverà il prossimo 26 settembre.

‘Veilfall’ conterrà tredici tracce registrate tra la stessa Long Beach, Los Angeles, Chicago e New York City con l’aiuto di Charlie Brand dei Miniature Tigers e di Jonnie Baker dei Florist alla produzione. Sono state ispirate da delle conversazioni pubbliche organizzate nella libreria dove Emily lavora, in cui gli intervenuti vengono incoraggiati a parlare delle loro personali esperienze legate alla morte.

Anche per questo il primo singolo, l’indietronico ‘Talk Me Down’, è descritto come “una canzone divertente sulla paura della vulnerabilità, che è uno dei temi principali dell’intero album”. Musicalmente il pezzo “è nato dal beat della mia cara amica Trish McGowan. Qualche anno fa mi ha inviato una playlist su Soundcloud con brani strumentali e beat da lei composti. Questo mi ha colpito immediatamente perché era davvero speciale. Il testo e la melodia sono venuti fuori con facilità, a testimonianza della sua musicalità”, racconta la stessa Yacina in una nota.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>