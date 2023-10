Eric Cantona debutta come cantautore, presto un EP

Eric Cantona non finisce mai di stupire. Dopo la pirotecnica carriera da calciatore e diverse apparizioni al cinema, è la volta della sua versione da cantautore: venerdì prossimo 20 ottobre uscirà infatti il suo EP di debutto, ‘I’ll Make My Own Heaven’.

Certamente illustri i punti di riferimento per la sua nuova impresa: Leonard Cohen e Nick Cave. In effetti, ‘The Friends We Lost’ è una ballata cupa come ci si aspetterebbe da tali citazioni, peraltro ben più che dignitosa.

Il disco avrà canzoni sia in inglese che in francese, e conterrà anche l’altro singolo – in lingua madre – ‘Tu Me Diras’. “La musica è sempre stata una parte importante della mia vita. Perché inizio solo ora? Perché prima mi è mancato il tempo (…) Durante la pandemia, sono finalmente riuscito a iniziare a suonare la chitarra, e anche se non sono ancora molto bravo, mi sento abbastanza fiducioso per dare forma a una canzone”, dichiara in una nota.

Eric porterà le sue composizioni anche in tour, che comincerà naturalmente da Manchester. Due gli show nella città che lo ha visto fare la fortuna dello United, oltre ad altri due a Londra e uno a Dublino.