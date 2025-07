Erotic Secrets Of Pompeii, nuovo LP e due concerti

Non convenzionali come la loro denominazione, gli Erotic Secrets Of Pompeii sono un quintetto di Bristol che sostiene di suonare “Art-rock spigoloso che sfida i confini del gusto e della decenza; strano e scintillante, sempre più intrecciato con i limiti estremi del genere”. A giugno 2024 hanno dato un primo esaustivo riscontro di ciò che può essere la loro musica, con la pubblicazione dell’album di debutto ‘Mondo Maleficum’. Il 2 ottobre prossimo replicheranno con il sophomore ‘Pitchfork Libra’.

Registrato agli Humm Studios nella stessa Bristol, è descritto sulla loro pagina Facebook come “di livello superiore: gli angoli sono più affilati, le scanalature più profonde, i ganci più ricurvi e arrugginiti”. Intende celebrare “il rituale e la trasgressione; la creatività e la speranza; la morte, la rinascita e le continue lotte della condizione umana… ed è un tributo discreto a Jack Parsons: leggenda occulta del XX secolo, ingegnere missilistico e mago del sesso che ha contribuito in modo determinante a portare l’umanità nello spazio.”

Tutto ciò verrà condensato in dieci brani, che verranno proposti live nei due concerti che la band inglese ha in programma in Italia: giovedì 30 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano (biglietti disponibili su Dice a 17,25 euro) e sabato 1 novembre al Bronson di Ravenna.

In scaletta dovrebbero presumibilmente esserci i due singoli usciti quest’anno: ‘Speak Medieval’ e ‘Bring Me Back From The Black Beyond’.