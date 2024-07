Esce a fine settembre il primo LP solista di Alan Sparkhawk dei Low

La continua evoluzione della musica dei Low è terminata tragicamente due anni fa con la scomparsa di Mimi Parker, fondamentale 50% della band. Il marito e collega Alan Sparkhawk ha comprensibilmente fermato l’attività del gruppo che aveva formato nel 1993, ma seguiterà a fare uscire dischi, il primo dei quali, con le sue sole generalità, verrà pubblicato da Sub Pop il prossimo 27 settembre.

‘White Rose, My God’ è comprensibilmente, sin dal titolo, un album sulla perdita e sul lutto. ‘Get Still’, ‘Heaven’, ‘Feel Something’ sono altre denominazioni eloquenti tra le undici tracce in scaletta, registrate in totale autonomia nello studio di famiglia, dove i figli ogni tanto si cimentavano nell’utilizzo di microfoni e drum machine. Proprio sui beat sono state costruite le nuove composizioni di Alan, che la press-release paragona a un album di Neil Young, ‘Trans’ del 1982, molto lontano dal suo suono abituale giacché ispirato da Kraftwerk e Devo.

Co-prodotto insieme Nat Harvie, ‘White Rose, My God’ è anticipato dal singolo ‘Can U Hear’, suonata spesso live da Sparkhawk in passato.