Arriva ad aprile il sophomore delle Lime Garden

Il titolo del singolo uscito a novembre sarà anche quello del loro secondo album: le Lime Garden pubblicheranno ‘Maybe Not Tonight’ il prossimo 10 aprile per So Young Records.

Il successore del gradevolissimo ‘One More Thing’ (2024) è stato prodotto da Charlie Andrew (già al lavoro con Wolf Alice e Alt-J), coadiuvato dalla batterista Annabel Whittle, e rappresenta una sorta di concept: “Parla di una serata fuori, dall’inizio alla fine. Man mano che la serata procede, ti stai divertendo un mondo, finché non entra il tuo ex con qualcun altro. Odi il tuo aspetto, ma invece di andare a casa, premi il grande pulsante rosso e ti ubriachi ancora di più. Alla fine, torni a casa pieno di malinconia, caos e rabbia”, spiega la leader del gruppo, Chloe Howard, in una nota.

Contestualmente, mercoledì scorso è stata condivisa ‘23’, seconda anticipazione che la stessa Chloe dice essere stata ispirata dagli Happy Mondays. Come la title-track, fa notare una componente sintetica maggiormente presente nell’economia del suono del gruppo di Brighton, pur mantenendo l’attitudine melodica estrema che le aveva contraddistinte anche nel debutto di due anni fa.

