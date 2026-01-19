Esce ai primi di aprile l’album di debutto dei Deary

Coloro che amano quell’indie/dream-pop che si intensifica rumorosamente, quello di Cocteau Twins, Slowdive e Mazzy Star per intenderci, potrebbero trovare nei Deary la loro nuova band preferita.

Trio londinese che ha pubblicato i suoi primi brani nel 2023 in un EP auto-prodotto denominato ‘Fairground’, è stato subito notato dalla Sonic Cathedral, etichetta che è quasi un’istituzione di genere, che ha poi fatto uscire un altro lavoro sulla media distanza intitolato ‘Aurelia’. Il passaggio alla Bella Union è il preludio all’LP di debutto, che si chiamerà ‘Birding’ e che uscirà il 3 aprile prossimo.

Ben Easton (chitarra), Dottie Cockram (voce, chitarra) e Harry Catchpole (batteria) hanno lavorato alle loro nuove canzoni in autonomia, coadiuvati soltanto dall’amico e collaboratore abituale Iggy B. L’obbiettivo delle registrazioni è stato trovare, finalmente, “il vero suono dei Deary”, e a quanto sostiene la band, l’obbiettivo è stato raggiunto: “Penso che per qualsiasi artista, i primi EP siano i primi passi verso quello che diventerà il sound finale. Con l’album, siamo cresciuti tantissimo”, racconta Dottie, la frontwoman, in una nota.

“L’album parla delle conseguenze umane… Conseguenze reciproche, sulle nostre menti, sulla salute mentale, sulla natura. Un’idea che ci è sembrata piuttosto tangibile è che gli esseri umani siano responsabili di gravi conseguenze per esseri innocenti, vulnerabili e senzienti come gli uccelli, per esempio. Si collega alla vulnerabilità del nostro io interiore, o al bambino che è in noi, un concetto che si sposa con la copertina dell’album: un bambino che cerca di volare. È molto etereo, ma ha anche molte sfumature tristi”, aggiunge Easton, che nel gruppo è il principale compositore e e colui che si è occupato maggiormente della produzione.

Sempre a tema volatili è il titolo del primo estratto, ‘Seabird’: “È come una favola, la storia di una persona che implora un uccello onnipotente e chiede: ‘Quando andrà tutto meglio?’. Volevamo ricreare quel tipo di maestosità che ci fa sentire insignificanti agli occhi del mondo”, afferma la band nella press-release.

