Esce il mese prossimo il nuovo di Jack White

Con un annuncio a sorpresa sui canali della propria etichetta, la Third Man Records, Jack White ha rivelato che tra un mese esatto, il 10 luglio, verrà pubblicato il suo nuovo album solista, intitolato ‘Frozen Charlotte’. Si tratta del settimo LP con le proprie generalità, dopo i sei con i White Stripes (che dunque vengono superati in quantità), i tre con i Raconteurs e altri tre con i Dead Weather.

Registrato ai Third Man Studios di Nashville con una backing-band composta da Patrick Keeler (batteria), Dominic Davis (basso) e Bobby Emmett (tastiere), il disco è descritto come “un’intensa carica rock and roll con radici blues sempre presenti”.

Saranno tredici le tracce in scaletta, in cui figurano le tre condivise sinora: la coppia di brani anticipati qualche settimana fa al Saturday Night Live, ovvero ‘God And The Broken Ribs’ e ‘Derecho Demonico’, oltre al nuovo singolo ‘Dollar Bill’, udibile da ieri.

Tra pochi giorni White sarà in Italia per due concerti: venerdì 19 giugno a La Prima Estate di Lido di Camaiore (LU) e domenica 21 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD).





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