Esce per Epitaph il terzo album dei Mamalarky

Non è certo punk-rock quello contenuto nel disco che Epitaph pubblicherà l’11 aprile prossimo. ‘Hex Key’, terzo album della carriera dei Mamalarky e loro primo per la celebre etichetta californiana.

Piuttosto, il quartetto originario di Austin, come dice il New York Times, “fa math-rock che suona divertente”. Ne hanno registrato ancora un po’, 13 tracce, nel loro studio di Laos Angeles, dove vivono attualmente. Tra di esse vi sono i tre singoli diffusi sinora, ‘Nothing Lasts Forever’, ‘Feels So Wrong’ e ‘#1 Best Of All Time’. Tutti e tre si possono ascoltare per intero dal loro Bandcamp.

“Gran parte di questo disco riguarda la propria riconciliazione con la rabbia, il trovare un modo per creare qualcosa di utile con essa”, dice Livvy Bennett, leader della band. “Non si può parlare di un sentimento, ma c’è sempre un buon posto dove metterlo.”