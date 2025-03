Esordio da musicista solista per Finn Wolfhard

Che i cast di ‘Stranger Things’ fosse pieno di musicisti indie lo si sapeva già da tempo: Maya Hawke, Joe Keery (che quando canta e suona si fa chiamare Djo) e ora Finn Wolfhard, che dopo aver fatto parte di due band chiamate Calpurnia e Aubreys, è pronto per l’esordio solista.

‘Happy Birthday’ uscirà il 6 giugno per AWAL, e conterrà nove canzoni scelte tra le oltre 50 che l’attore si era messo a scrivere nel 2022, “Alcune erano terribili, di altre ero molto orgoglioso”, sostiene Finn. Tra di esse c’è il power-pop del bel primo singolo ‘Choose The Latter’.

Spiega ancora Wolfhard: “La musica per me è sempre stata qualcosa che posso controllare. Sebbene sia molto grato alla recitazione e per molto tempo mi abbia dato soddisfazione, ora che sono adulto e che ho la mia è una carriera è diverso. Mi piace ancora molto, ma quando sono da solo e posso suonare la chitarra e scrivere una canzone, è un altro tipo di sensazione quella che vado a cercare.”