Esordio solista per Brian D’Addario dei Lemon Twigs

Il più grande dei due fratelli che compongono i Lemon Twigs, Brian D’Addario, pubblicherà presto il proprio album d’esordio solista: ‘Till The Morning’ uscirà il prossimo 20 marzo per Headstack Records.

Sarà composto da undici canzoni “scritte e registrate in più studi e in più Stati, unito dai temi del desiderio spirituale, dell’isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita”, che lo stesso Brian descrive stilisticamente come “country barocco”.

Al disco ha collaborato parecchio il fratello e compagno di band Micheal, che lo ha co-prodotto e vi ha suonato e cantato. Un paio di canzoni, a livello di testi, possono vantare la prestigiosa collaborazione del poeta Stephen Kalinich, in passato molto vicino ai Beach Boys.

Primo estratto è un brano vintage alla Lemon Twigs, ‘Till The Morning’: “È una canzone d’amore che ha a che fare con quei momenti fugaci in cui si coglie qualcosa di vero, in mezzo a tutto il rumore e la propaganda”, afferma il suo autore.