‘Expensive Air’ è il nuovo album degli Oneida

‘Success’, il loro album del 2022, è talmente stato un successo che, nemmeno due anni dopo, gli Oneida ne hanno già pronto uno nuovo: ‘Expensive Air’ uscirà il 18 luglio per Joyful Noise.

“Mi sono ritrovato a pensare a questo disco come a una controparte più oscura, più sciolta e più rumorosa di ‘Success’”, afferma il batterista e vocalist che si fa chiamare Kid Millions in una nota. “Ma se ‘Success’ è come ridere in un’auto che sfreccia incurante in una tempesta, ‘Expensive Air’ è il modo in cui si ride di se stessi mentre l’auto finisce nel fosso o su un albero. Stesso viaggio, ma un po’ più vicino al punto di non ritorno”.

Lavorato tra Boston (dove vive il chitarrista Bobby Matador) e New York (dove risiede il resto del gruppo), quello che dovrebbe essere il sedicesimo LP della carriera della band americana ha una scaletta di otto tracce, tra cui c’è il primo estratto, un brano denominato ‘Here It Comes’.