Fantastic Negrito in Italia ad agosto

Due concerti estivi anche per Fantastic Negrito. Il bluesman californiano suonerà venerdì 8 agosto alla Festa di Radio Onda d’Urto di Brescia e sabato 9 in piazza Matteotti a Sogliano sul Rubicone (FC).

Il live bresciano non c’è prevendita, sarà a ingresso gratuito per chi si recherà alla festa prima delle ore 20, e costerà 10 euro per quelli che arriveranno dopo. Per lo show emiliano i biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone a 30,68 euro.

Attivo dal 1996 con il solo nome di battesimo, Xavier Amin Dphrepaulezz ha decisamente rinvigorito la propria carriera dal 2014, quando ha cominciato a farsi chiamare col moniker attuale. Sette gli album pubblicati da allora, di cui il più recente è ‘Son Of A Broken Man‘, uscito lo scorso ottobre.