Far Caspian: ‘Autofiction’ (Tiny Library, 2025)

🎵 Bedroom-rock | 🏷️ Tiny Library Records | 🗓️ 25 luglio 2025

Far Caspian è il progetto personale di Joel Johnston, musicista irlandese di stanza Leeds che è anche produttore oltre che fondatore della piccola etichetta indipendente Tiny Library. È proprio la label di sua proprietà che pubblica il suo terzo LP con tale moniker, un progetto che fin dagli albori ha sempre voluto essere di sua esclusiva pertinenza. Un proposito non semplice da attuare così frequentemente (siamo al terzo album dal 2022) se si pensa che, dal vivo, la formazione live dei Far Caspian è formata da ben sei elementi, e su disco è lui soltanto che si occupa di suonare tutti gli strumenti.

La genesi di questo ‘Autofiction’ è anche stata pesantemente condizionata dalla malattia che lo ha colpito, il morbo di Crohn, e dalle modifiche alla quotidianità che le relative cure richiedono: “Ora sono al punto in cui non lascio davvero che mi definisca. Il testo ‘la tua mente è cambiata da una paura a una canzone’ [in ‘Lough’] è la mia espressione di libertà: non essere più trattenuto da qualcosa a cui ti sei abituato. Sto cercando di non dare nemmeno un senso a tutto questo, ma di viverci e di essere grato per le cose che ho”, spiega Johnston in una nota. “Sembrava la prima volta che facevo un album per me stesso, piuttosto che per un pubblico. Il fatto che fossi meno autocritico e preoccupato per le opinioni degli altri, penso che sia per questo che i testi sono diventati più semplici, personali e diretti.”

Le frequenti collaborazioni da produttore e da discografico gli hanno poi fatto nuovamente venire la voglia di occuparsi in completa autonomia di un progetto musicale. Che, come detto dallo stesso Joel, rappresenta pienamente sé stesso anche a livello prettamente musicale, come la sua udibilissima passione per i Broken Social Scene (e per una band giapponese denominata Supercar). Del collettivo canadese Johnston porta nei propri brani le melodie dolci-amare e le chitarre che si intrecciano, ottenendo una commistione di energia e empatia che potrebbe essere lodata dallo stesso Kevin Drew, ma anche da qualche componente di Yo La Tengo e The Sea And Cake.

È un disco nel suo complesso assai gradevole, ‘Autofiction’, decisamente coerente e assai coeso, impreziosito da qualche gemma come ‘First Day’, ‘An Oustretched Hand’ e ‘Here Is Now’. Quest’ultima porta con sé una piccola quota shoegaze in un album nel complesso ben scritto, ben costruito e, per chi segue un certo filone alternative-rock di matrice nordamericana, anche precisamente collocato nel tempo. Che a realizzarlo sia stato un irlandese che abita nello Yorkshire è piuttosto sorprendente, in senso positivo.

🙂

Autofiction by Far Caspian