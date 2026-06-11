Fat Dog e My New Band Believe a TV Spenta Dal Vivo

In estate la provincia di Siena diventa l’epicentro italiano dei festival a gratuiti. Oltre al Lars Rock Fest di Chiusi (dal 10 al 12 luglio) e il Live Rock Festival di Acquaviva (dal 3 al 5 e dal 10 al 12 settembre), sarà a ingresso libero (“e felice”, aggiunge l’organizzazione) anche TV Spenta Dal Vivo di Rapolano Terme.

Tra giovedì 23 e domenica 26 luglio si suoneranno sul palco del Parco dell’Acqua, tra gli altri, anche Fat Dog e My New Band Believe, rispettivamente venerdì 24 e sabato 25.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito ufficiale della manifestazione, Dalvivo26.tvspenta.it.