‘Fate & Alcohol’ è l’ultimo album dei Japandroids

Ci sono semplicemente Brian King e Dave Prowse nella copertina del quarto album dei Japandroids, che sarà anche il loro ultimo: ‘Fate & Alcohol’ uscirà il 18 ottobre per Anti-.

“Non credo che siamo la band tecnicamente più abile del mondo”, afferma Prowse in una nota. “E non siamo la band più originale o stimolante del mondo. Ma abbiamo sempre messo molta passione in quello che facciamo, e credo che questo abbia raggiunto molte persone”.

Dieci le canzoni in scaletta, tutte registrate a Vancouver con il collaboratore di lunga data Jesse Gander. Tra di esse vi è il singolo ‘Chicago’, arrembante ed elettrico come nella migliore tradizione del duo.