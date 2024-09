Father John Misty, a fine novembre il nuovo LP

Appena otto tracce, ma belle lunghe. ‘Mahashmashana’, il nuovo album di Father John Misty, dura 50 minuti, con una media per brano, dunque, di oltre 6. Un vero e proprio long-playing, il sesto per Josh Tillman con il moniker che gli ha dato più soddisfazioni.

Altre gli sono arrivate dalla registrazione di questo disco (prodotto insieme a Drew Erickson e Jonathan Wilson), giacché vi ha collaborato nientemeno che Alan Sparhawk dei Low, alla chitarra in uno dei due singoli già di pubblico dominio, ‘Screamland’.

L’altro è ‘I Guess Time Makes Fools of Us All’, diffuso il mese scorso. Verranno entrambi pubblicati sull’LP il prossimo 22 novembre, da Bella Union in Europa e da Sub Pop nel resto del mondo.