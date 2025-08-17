Ferragosto con Marissa Nadler, Cass McCombs e Alison Goldfrapp

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:
1. Marissa Nadler: ‘New Radiations’
Baroque-folk
2. Cass McCombs: ‘Interior Live Oak’
Folk-rock
3. Pile: ‘Sunshine and Balance Beams’
Post-hardcore
4. Racing Mount Pleasant: ‘Racing Mount Pleasant’
Chamber-folk
5. Panopticon: ‘Laurentian Blue’
Black-folk
6. Goose: ‘Chain Yer Dragon’
Prog-pop
7. Black Honey: ‘Soak’
Alt-rock
8. Alison Goldfrapp: ‘Flux’
Dance-pop
9. Bret McKenzie: ‘Freak Out City’
Soft-rock
10. Pool Kids: ‘Easier Said Than Done’
Emo-pop