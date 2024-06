‘Five Dice, All Threes’ è il nuovo album dei Bright Eyes

Il nuovo album dei Bright Eyes è pronto. Si intitola ‘Five Dice, All Threes‘ e uscirà il 20 settembre prossimo per Dead Oceans.

Il disco è stato registrato in presa diretta tra settembre 2023 e febbraio 2024 agli ARC Studios di Omaha, Nebraska, città natale del trio. Conor Oberst, Mike Mogis e Nate Walcott lo hanno prodotto autonomamente, ospitando Cat Power e Matt Berninger (dei National) alle parti vocali di due dei tredici brani in scaletta.

Figura centrale nella composizione di questo disco è però Alex Orange Drink, frontman dei punk-rocker newyorkesi So So Glos, che è stato invitato da Conor Oberst in persona a passare con lui qualche giorno nella sua casa di Los Angeles. I due hanno cominciato a comporre musica per divertimento, ma poi quelle canzoni sono diventate la base di quello che sarà l’undicesimo LP della carriera dell’illustre band americana.

La press-release lo definisce “un disco di intensità e tenerezza fuori dal comune, esorcismi collettivi e introspezione personale“, e sottolinea come ‘Five Dice, All Threes‘ “resista alle classificazioni” traendo ispirazione “da influenze formative come Replacements e Frank Black“. Primo esempio è un brano rigoglioso e squillante qual’è ‘Bells And Whistles‘.