FKA Twigs, nuovo LP nel 2025

Sembra essere un album di cambiamento ‘Eusexua’, il terzo LP della sinora mirabile carriera di FKA Twigs, che uscirà a inizio 2025, più esattamente il 25 gennaio, per Young/Atlantic.

Oltre al nuovo look anche musicalmente: il primo singolo, che è anche la title-track, ha un ritmo da dancefloor di un club urbano e ricorda le cose più elettroniche di Bjork. Per confezionarlo, sono stati necessari ben cinque produttori (la stessa FKA Twigs, Koreless, Sasha, Eartheater e Bapari). Farà parte di una scaletta di undici tracce.

In una nota sui propri social network, Tahliah Barnett così descrive il nuovo lavoro: “EUSEXUA è stata la mia pratica per tutti gli anni in cui è stata in elaborazione. È il mio opus e si sente davvero come un perno al centro del nucleo del mio essere artista. EUSEXUA è nato con uno scarabocchio, scritto sul dorso della mia mano in una toilette di un rave a Praga, “questa stanza di pazzi, facciamo qualcosa insieme!” e accade. Balliamo in un rave, sudiamo, ci baciamo, facciamo l’amore al ritmo del rimbombo della cultura. EUSEXUA è una pratica. EUSEXUA è uno stato dell’essere. EUSEXUA è l’apice dell’esperienza umana.”