Floodlights il 25 novembre a Milano

Dopo essersi formati in seguito a una illuminante conversazione in un pub di Melbourne, i Floodlights hanno registrato un buon successo di pubblico e critica in madrepatria con l’EP e i due album sinora pubblicati.

Soprattutto con il sophomore uscito lo scorso anno, ‘Painting Of My Time’, diffuso da Virgin e selezionato anche per gli Australian Music Awards. Un disco non rivoluzionario, ma certamente energico nel suo mix di garage-rock, post-punk, grunge e anche un po’ di folk.

A fine novembre, il quintetto lo porterà live in Italia per una data unica: lunedì 25 novembre all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 17,25 euro.