Fontaines D.C. il 4 novembre a Milano

L’uscita di ‘Romance‘, nuovo quanto apparentemente rivoluzionario album dei Fontaines D.C., è prevista per il 23 agosto. Poco più di due mesi dopo, la band irlandese lo verrà a suonare in Italia per un’unica data autunnale.

Grian Chatten e compagni si esibiranno lunedì 4 novembre all’Alcatraz di Milano, accompagnati dai Wunderhorse in qualità di opening act.

I biglietti, in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, costeranno 38 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Quello milanese non è il solo concerto in Italia in programma quest’anno: il quintetto di Dublino suonerà anche domenica 23 giugno al festival La Prima Estate a Lido di Camaiore (LU) e martedì 25 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.