Fontaines D.C. in Italia a giugno

Nonostante il 2023 sia stato l’anno del debutto solista del frontman Grian Chatten, nel 2024 saranno tutti i Fontaines D.C. a venire a suonare in Italia. Due i concerti, programmati nella seconda metà di giugno.

La band post-punk dublinese si esibirà domenica 23 giugno all’interno del festival La Prima Estate di Lido di Camaiore (che ha annunciato sul palco anche Kasabian e Shame) e martedì 25 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma.

I biglietti per la data toscana saranno in prevendita dalle 11 di domani; non ne conosciamo i costi. Gli ingressi per quella nella capitale, al netto di diritti e commissioni di prevendita, varieranno tra i 32 e i 55 euro a seconda della postazione scelta.