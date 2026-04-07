‘For Love Of Grace & The Hereafter’ è il nuovo degli Iceage

Dopo un paio di sortite soliste, Elias Rønnenfelt è tornato a comporre e suonare con il chitarrista Johan Suurballe Wieth, il batterista Dan Kjær Nielsen, il chitarrista Casper Morilla Fernandez e il bassista Jakob Tvilling Pless, ovvero gli Iceage. ‘For Love Of Grace & The Hereafter’ sarà il loro nuovo album, il sesto della loro storia, che uscirà il prossimo 29 maggio per Mexican Summer.

Prodotto dalla band insieme a Nis Bysted, il disco è stato registrato ai Silence Studio, un piccolo studio ubicato in una modesta abitazione rurale, nella zona della Svezia al confine con la Norvegia. È lo stesso luogo dove era stato inciso il loro LP del 2014, ‘Plowing Into The Field Of Love’, dal quale il quintetto aveva intenzione di ereditare la stessa energia: “Le canzoni dovevano essere immediate, intense, crude e veloci. Volevamo cercare di liberarci di ogni peso superfluo. Cogliere gli slanci di energia è ciò che ci entusiasma di più”, spiega il frontman in una nota.

Sono due gli estratti da una scaletta che sarà di quindici tracce: il già noto ‘Star’ e il nuovissimo (e ottimo) singolo ‘Ember’ (nel quale si ode persino uno glockenspiel), condiviso proprio oggi.



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