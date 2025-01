‘Forever Is A Feeling’ è il quarto album di Lucy Dacus

Hozier, Blake Mills, Bartees Strange, Madison Cunningham, Collin Pastore, Jake Finch, Melina Duterte (alias Jay Som), Julien Baker e Phoebe Bridgers (sue colleghe nelle Boygenius): è lunghissimo l’elenco dei musicisti che hanno contribuito a ‘Forever Is A Feeling’, il nuovo ambizioso album di Lucy Dacus nonché il quarto della sua carriera, che uscirà il prossimo 28 marzo per Geffen Records.

In scaletta ci saranno tredici canzoni scritte tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2024, in un momento particolare della vita della cantautrice nata in Virginia, che dichiara in una nota: “Sono stata presa a calci in testa dalle emozioni: innamorarsi e disinnamorarsi, devi distruggere le cose per poterle creare. E io ho distrutto una vita davvero bella (…) Non è possibile catturare l’eternità. Ma credo che l’eternità sia percepita nei momenti. Non so quanto tempo ho trascorso nell’eternità, ma so che l’ho visitata.”

Sono due le anticipazioni condivise ieri, due bei brani in cui compare un’ampia strumentazione da camera: si intitolano ‘Ankles’ e ‘Limerence’.