Franz Ferdinand, nuovo album e concerto a Milano

Giornata di giubilo per chi ancora ama i Franz Ferdinand: la band scozzese ha infatti aperto la giornata odierna con un doppio annuncio: un disco nuovo e un live in Italia.

Quello che sarà il sesto album in carriera per Alex Kapranos e soci si chiamerà ‘The Human Fear’ e uscirà il 10 gennaio 2025 per Domino. Poco più di un mese dopo, giovedì 20 febbraio, il quintetto lo suonerà al Fabrique di Milano insieme ai propri grandi classici.

Registrate agli AYR Studios, in Scozia, le undici canzoni che compongono la scaletta sono state prodotte degli stessi Franz Ferdinand insieme a Mark Ralph, già al lavoro su ‘Right Thoughts, Right Words, Right Action’ del 2013. Si tratta anche del primo LP con la nuova line-up, che aveva già perso il chitarrista Nick McCarthy prima del precedente ‘Always Ascending’ (sostituendolo con il doppio ingresso di Julian Corrie e Dino Bardot), e che ha visto anche l’uscita dal batterista Paul Thomson, sostituito dalla collega Audrey Tait.

Così lo stesso Kapranos descrive il contenuto dell’LP: “Realizzare questo disco è stata una delle esperienze più entusiasmanti della mia vita, sebbene si chiami ‘The Human Fear’: la paura ti ricorda che sei vivo, credo che in qualche modo siamo tutti dipendenti dall’adrenalina che può darci. Il modo in cui reagiamo alla paura dimostra quanto siamo umani. Quindi, ecco una serie di canzoni che cercano il brivido dell’essere umani attraverso le paure. Anche se magari non lo noteresti al primo ascolto.” Primo estratto è un brano denominato ‘Audacious’.

Tornando al concerto milanese, i biglietti saranno in prevendita da venerdì 20 settembre su Ticktmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo portale costeranno 46,32 euro.