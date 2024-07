Frank Carter suona ‘Never Mind The Bollocks’ con tre Sex Pistols

Nel nostro paese sarà un evento ‘unico’ nel verso senso del termine: ci sarà infatti una sola occasione per vedere Frank Carter suonare con tre membri fondatori dei Sex Pistols, ovvero Paul Cook, Steve Jones e Glen Matlock, e tutti insieme rifare ‘Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols‘, lo storico album del 1977 (nonché l’unico della loro carriera insieme) della band londinese.

Tutto ciò avverrà domenica 25 agosto a Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino (VI), all’interno della quinta giornata dell’AMA Music Festival (in cui si esibiranno anche gli Editors).

I biglietti sono già in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Ticketsms. Su quest’ultima piattaforma costano tra 60,45 e 80,11 euro. C’è poi l’opzione VIP a 113,73 euro.