Franz Ferdinand anche in Sardegna

Si aggiunge un quarto concerto all’estate italiana dei Franz Ferdinand: la band scozzese suonerà anche martedì 26 agosto nella splendida cornice dell’Arena Fenicia di Sant’Antioco (SU), all’interno del Sulky Rock Festival. I biglietti sono in prevendita su Boxol a 54,59 euro.

Sarà il quarto concerto estivo per Alex Kapranos e soci, che avevano già confermato la loro presenza per tre altre date: giovedì 28 agosto all’interno dell’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI), venerdì 29 a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) per la rassegna Acieloaperto, e sabato 30 agosto all’Auditorium di Roma per il Summer Fest.

La band scozzese ha recentemente pubblicato il sesto album della propria carriera, ‘The Human Fear’, uscito lo scorso 10 gennaio per Domino.