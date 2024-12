‘Georgie’ è il nuovo album ‘stripped-down’ di Twin Shadow

Questa foto con il maglioncino colorato è la copertina del nuovo album di Twin Shadow, ‘Georgie’, che verrà pubblicato “a inizio 2025” per la nuova etichetta personale del musicista, denominata Cheree Cheree.

Per George Lewis Jr si tratta del sesto LP in carriera, descritto come “stripped-down” ovvero spoglio, minimale, per realizzare il quale “ho abbandonato le etichette tradizionali, gli agenti, il management e la batteria”. Il titolo è una dedica al padre, di cui sulla cover compare la firma, scomparso da poco: “A questo punto della mia carriera, nulla importa più dei miei pensieri più profondi, più cupi o più positivi”.

Ancora ignote sono scaletta e precisa data di uscita, ma da pochi giorni si può già ascoltare il primo estratto, un brano denominato ‘As Soon As You Can’.