‘Getting Killed’ è il nuovo album dei Geese

Dopo due dischi quasi perfetti come ‘3D Country’ (2023), e ‘Heavy Metal’ (2024, esordio solista del frontman Cameron Winter), i Geese rinsaldano le loro fila per il loro atteso terzo LP: ‘Getting Killed’ uscirà il prossimo 26 settembre per Partisan Records / PIAS.

Il disco è stato registrato “in dieci giorni frenetici” a Los Angeles, nello studio del produttore Kenneth Blume. Ed è così descritto nella breve nota stampa che lo presenta: “Con poco tempo per le sovra-incisioni, il progetto finale emerge come una sorta di commedia caotica nella struttura ma eseguita con passione, permeata da una visione rigorosa. Riff garage si sovrappongono a sample di cori ucraini; drum machine sibilanti pulsano dolcemente dietro chitarre stridenti; strane canzoni simili a ninne nanne sono intervallate da esperimenti furiosi e ridondanti. Con ‘Getting Killed’, i Geese bilanciano una nuova, disarmante tenerezza con una rabbia intensificata, barattando apparentemente il loro amore per il rock classico con il disprezzo per la musica stessa.”

Sono undici le tracce in scaletta, tra di esse vi è il primo, entusiasmante singolo ‘Taxes’, a cui è associato un video diretto da Noel Paul.